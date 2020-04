Jak przekazał Dobies, w transporcie znalazło się 40 tys. kombinezonów stanowiących elementy zestawu indywidualnej ochrony biologicznej dla pracowników służby zdrowia. "Ładunek miał objętość 122 m3 i łączną masę 12,5 tony" - czytamy w komunikacie.

Rzecznik Orkiestry poinformował, że do magazynu centralnego WOŚP towar "będzie dostarczony za pomocą dwóch ciężarówek TIR po spełnieniu koniecznych formalności". "Fundacja uruchomi wówczas dalszą dystrybucję do docelowych placówek w całej Polsce. Lista szpitali, do których trafią zakupione przez WOŚP materiały, będzie opublikowana na stronach internetowych Fundacji" - wskazał.

Jak podkreślił prezes zarządu WOŚP Jerzy Owsiak, Dreamliner w całości wypełniony kombinezonami osobistej ochrony biologicznej to sygnał, że Fundacja nie zwalnia tempa "nawet na moment". "Poprzedni transport właśnie kończymy rozsyłać do placówek docelowych, za ten zabierzemy się natychmiast, jak tylko dojedzie on do naszego magazynu centralnego. Wielkie ukłony dla załóg i wszystkich ekip obsługujących przyloty organizowane przez PLL LOT i LOT Cargo w ramach programu +Cargo dla Polski+ i mostu powietrznego Polska-Chiny. Wygramy" - powiedział, cytowany w komunikacie.

Na walkę z epidemią COVID-19 Fundacja WOŚP przeznaczyła już ok. 50 mln zł. Do polskich szpitali trafi w sumie 200 łóżek przeznaczonych na stanowiska intensywnej opieki medycznej, 157 kardiomonitorów, 71 respiratorów, 50 tys. pakietów indywidualnej ochrony biologicznej, 250 tys. masek medycznych N95/KN95 i 2,6 mln trójwarstwowych maseczek chirurgicznych. WOŚP otrzymała także w darze 30 pomp infuzyjnych, aparat do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, 2 pulsoksymetry ręczne, 25 zestawów USG z opcją badania jamy brzusznej i 3 zestawy EKG z modułem do zdalnego opisywania badań.