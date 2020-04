Bosak: Polska niepotrzebnie dotuje Światową Organizację Zdrowia

Polska niepotrzebnie dotuje Światową Organizację Zdrowia (WHO) - ocenił we wtorek kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak. Zaapelował też do rządu, by nie finansował WHO. Ta organizacja wielokrotnie była oskarżana o brak obiektywizmu - przekonywał polityk.