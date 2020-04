W poniedziałek obradował sztab kandydata Lewicy na prezydenta ustalając strategię na ostatnie tygodnie kampanii. We wtorek planowana jest konferencja prasowa Roberta Biedronia, szefa SLD Włodzimierza Czarzastego i lidera Lewicy Razem Adriana Zandberga. Jak powiedział PAP Trela, na konferencji zostanie przedstawiony "plan Biedronia".

Szef sztabu kandydata Lewicy poinformował, że plan ten nosi roboczą nazwę "Zdrowa Polska, nowa nadzieja". "Plan będzie zawierał pięć filarów: zdrowie, zdrowe państwo, zdrowe społeczeństwo, zdrowa praca i gospodarka oraz zdrowa codzienność" - powiedział Trela.

"Chcemy, żeby w lipcu było badanych 100 tys. osób i wykonywanych 100 tys. testów dziennie, żeby przeznaczyć 2 mld zł dodatkowych funduszy na pracowników ochrony zdrowia, żeby przeznaczyć 7,2 proc. PKB na ochronę zdrowia już teraz i chcemy, aby przeznaczono część środków na telemedycynę, która będzie pomocna dla seniorów, którzy są w kwarantannie w domach, bo są w grupie ryzyka" - przekazał Trela odnosząc się do pierwszego z filarów "planu Biedronia".

Podkreślił ponadto, że według Lewicy w Polsce w związku z epidemią koronawirusa powinien zostać wprowadzony stan klęski żywiołowej, co skutkowałoby przełożeniem terminu wyborów. "Jeżeli wybory będą, to rękawica zostanie podjęta, do narożnika się nie schowamy i będziemy walczyć, bo nie będziemy oddawać pola Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale będziemy każdego dnia bardzo konsekwentnie mówić o planie Biedronia odsłaniając kolejne karty, przedstawiając kolejne projekty ustaw, które będziemy składać w Sejmie" - powiedział Trela.

PKW zarejestrowała 10 kandydatów w wyborach prezydenckich 2020 r. Są to: ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda (z poparciem PiS), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Małgorzata Kidawa-Błońska (Koalicja Obywatelska), Robert Biedroń (Lewica), Szymon Hołownia (kandydat niezależny), Krzysztof Bosak (Konfederacja), Stanisław Żółtek (Kongres Nowej Prawicy), Marek Jakubiak (Federacja dla Rzeczypospolitej), Mirosław Piotrowski (Ruch Prawdziwa Europa) oraz Paweł Tanajno (bezpartyjny).