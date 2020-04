Jak przekazał we wtorek rzecznik KGP, ostatniej doby policja sprawdziła ponad 122 tys. osób poddanych kwarantannie, a od początku to już ponad 3 miliony sprawdzeń.

"Ostatniej doby w ok. 220 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do wymierzenia grzywny. W ok. 30 przypadkach zwrócono się do nas o pomoc w zrobieniu zakupów czy wyniesieniu śmieci itp." - poinformował insp. Mariusz Ciarka.

Dodał, że każdego dnia do działań prewencyjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa, skierowanych jest ok. 25 tys. funkcjonariuszy - głównie policjantów wspieranych przez straż miejską i żołnierzy, głównie z Żandarmerii Wojskowej.

"Tym służbom dziękujemy za wsparcie. Policjanci dbają o nasze bezpieczeństwo i zdrowie. Nie chcemy mieć powodów do karania, dlatego w pierwszej kolejności apelujemy o stosowanie się do obowiązujących ograniczeń. Wiele razy udowadnialiśmy, że potrafimy być solidarni i odpowiedzialni. Teraz ta wzajemna dyscyplina i odpowiedzialność jest tym ważniejsza, że nikt z nas nie wie, czy jest nosicielem, a co za tym idzie może zarażać inne osoby" - zaznaczył policjant.

Podkreślił też, że funkcjonariusze nie chcą mieć powodów do karania, ale nieodpowiedzialne osoby, które często z premedytacją ignorują przepisy, muszą się liczyć z konsekwencjami. "Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi inspektor sanitarny może wymierzyć grzywnę w wysokości od 5 do 30 tys. złotych. Apelujemy o rozsądek i odpowiedzialność. Zostańmy w domu dla naszego wspólnego dobra" - podkreślił Ciarka.

Przekazał również, że policja skontrolowała ponad 81 tys. pojazdów komunikacji zbiorowej. "Należy pochwalić głównie kierowców autobusów komunikacji miejskiej i motorniczych za skuteczne egzekwowanie przepisów, gdyż praktycznie nie ujawniamy poważniejszych uchybień" - poinformował rzecznik KGP.

Jednocześnie podziękował za ogromną odpowiedzialność, jaką Polacy wykazali się przez okres Świąt Wielkanocnych. "Na ulicach było generalnie spokojnie, Polacy stosowali się do obowiązujących ograniczeń. Możemy być wzorem dla innych państw, jak odpowiedzialnie i zdyscyplinowanie podchodzimy do zasad zdrowego życia w obecnej chwili" - przekazał Ciarka.

Podał też, że niestety, niemal 100 policjantów, którzy na co dzień z wielkim poświęceniem wykonują swoje obowiązki, jest zarażonych, a od początku działań ponad 1760 było lub jest jeszcze na kwarantannie.

"Nie oszukujmy policjantów, dbajmy o zdrowie nas wszystkich. To dzięki działaniom policjantów mniej pacjentów mają lekarze, ratownicy czy pielęgniarki. Pamiętajmy o tym. Liczymy na wzajemne zrozumienie" - zaapelował.