Centrum Zdrowia Publicznego podkreśliło, że metodą PCR przebadanych zostało ogółem ok. 35 tys. próbek.źródło: ShutterStock

Na Ukrainie w ciągu minionej doby potwierdzono 270 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a pięć kolejnych osób chorych na Covid-19 zmarło - poinformowało we wtorek ministerstwo ochrony zdrowia. Bilans zainfekowanych wzrósł do 3372, a zmarłych do 98.