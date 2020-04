Od 10 kwietnia „podróżującym bez ważnego powodu nie wolno wjeżdżać do Niemiec” - przekazało PAP biuro prasowe Ministerstwa Spraw Społecznych Saksonii. Oznacza to zakaz wjazdu - na przykład - ze względów turystycznych lub w celu odwiedzin. Choć zaostrzenia są inicjatywą federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to za wprowadzenie kontroli odpowiadają landy. W przypadku granicy z Polską są to Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Saksonia.

Zakaz nie obejmuje kierowców pojazdów towarowych i podróżujących przez Niemcy do innego kraju. Wjazd będzie możliwy także dla osób, które regularnie przekraczają granicę ze względu na pracę po stronie niemieckiej oraz dla pracowników sezonowych. W obu przypadkach na granicy trzeba będzie okazać umowę lub zaświadczenie zatrudnienia wydane przez pracodawcę.

W przypadku pracowników sezonowych pracodawca będzie miał obowiązek na 14 dni odizolować nowych pracowników od pozostałych zatrudnionych i zapewnić wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa, jak - na przykład - odpowiedni odstęp pomiędzy pracującymi i dostęp do środków dezynfekujących.

Polscy obywateli mieszkający na terenie Niemiec i wracający po 10 kwietnia z Polski do miejsca swojego zamieszkania będą musieli poddać się 14-dniowej kwarantannie.

Przepisy będą obowiązywać do 19 kwietnia.