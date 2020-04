Według informacji resortu zdrowia pomiędzy środą a czwartkiem grono osób, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem powiększyło się o 5756. Dotychczas w Hiszpanii zakażonych zostało 152 446 osób.

Dane z czwartku potwierdzają spadkowy trend zarówno w liczbie nowych infekcji koronawirusem, jak i w przypadku zgonów. W środę ministerstwo zdrowia Hiszpanii informowało o 757 zgonach.

Służby sanitarne odnotowują, że osiągnięty 2 kwietnia szczyt epidemii w Hiszpanii, kiedy w ciągu jednej doby zmarło 950 osób, sukcesywnie słabnie. Przypominają jednak, że na początku tygodnia ponownie miały miejsce wzrosty dobowe w liczbie zgonów.

W porannym komunikacie resort zdrowia przekazał, że najwięcej osób w ciągu ostatnich 24 godzin zmarło wskutek epidemii koronawirusa we wspólnocie autonomicznej Madrytu. Pomiędzy środą a czwartkiem liczba zgonów wzrosła tam z 5586 do 5800, a zakażeń z 42,5 tys. do 43,8 tys.

Drugim regionem o największej liczbie zgonów i zachorowań na Covid-19 jest Katalonia, w północno-wschodniej części kraju. W regionie tym w ciągu ostatniej doby liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa zwiększyła się z 3041 do 3148, zaś zainfekowanych z 29,6 tys. do 31 tys.

Z szacunków ministerstwa zdrowia Hiszpanii wynika, że następuje szybki wzrost przypadków wyleczenia pacjentów chorych na Covid-19. Podczas ostatniej doby ich grono powiększyło się o 9144 do 52 165 osób.