Teraz to, co się liczy to udzielenie kompleksowej europejskiej odpowiedzi w duchu solidarności. Każdy z naszych krajów wyjdzie wzmocniony z kryzysu tylko, jeśli Unia wyjdzie z niego silna i zjednoczona - stwierdzili szefowie dwóch niemieckich resortów.źródło: ShutterStock