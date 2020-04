USA: Już ponad 300 tys. wykrytych przypadków koronawirusa

Piątek był najtragiczniejszym dniem epidemii w Stanach Zjednoczonych, w ciągu doby zmarło tu 1480 zakażonych osóbźródło: ShutterStock

W USA zdiagnozowano do soboty już ponad 300 tys. przypadków koronawirusa z łącznych ok. 1,1 mln na świecie. Oznacza to, że mniej więcej co czwarta osoba z wykrytym Covid-19 mieszka w Stanach Zjednoczonych.