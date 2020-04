Ogłoszony 18 marca stan wyjątkowy miał się pierwotnie skończyć w czwartek o północy, ale rząd Antonia Costy w porozumieniu z prezydentem Marcelo Rebelo de Sousą wezwał parlamentarzystów do przedłużenia go z powodu nasilenia się epidemii.

Wraz z wydłużeniem stanu wyjątkowego władze Portugalii wprowadziły dodatkowe restrykcje, m.in. konieczność pozostania w domu z wyjątkiem wyjścia do pracy czy banku lub zrobienia zakupów.

Przedłużenie stanu wyjątkowego oznacza, że w pierwszej połowie kwietnia, jak pierwotnie planowano, nie zostaną otwarte placówki oświatowe w Portugalii. Dotychczas wskutek epidemii zmarło tym kraju 209 osób, a zachorowało ponad 9 tys.

W związku z wydłużeniem stanu wyjątkowego szef MSZ Augusto Santos Silva wezwał w czwartek portugalskich emigrantów, by nie przyjeżdżali do kraju na Wielkanoc, co jest powszechnym zwyczajem.