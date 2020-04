Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, który był w czwartek rano gościem Radia Gdańsk, podkreślał, że dla koncernu "ważną rzeczą w tym trudnym czasie jest pomagać Polakom, pomagać rynkowi, którym też jesteśmy". Dodał, że to jest społeczna odpowiedzialność biznesu.

Jak zaznaczył, Orlen w pierwszej kolejności obniża ceny paliwa. "Mimo że wszyscy kupujemy baryłkę za tą samą cenę na całym świecie, to w Polsce mamy najtańsze paliwa. To też pomoc dla Polaków, żeby w tym trudnym czasie w jakiś sposób stymulować gospodarkę" - powiedział Obajtek.

Prezes poinformował, że Orlen cały czas zwiększa wydajność, by płynu do dezynfekcji było więcej na rynku. Przypomniał, że spółka na granicy wydała 25 ton żywności stojącym w korkach kierowcom, oraz że Orlen przeznaczył 60 mln zł na zakup maseczek.

"Mamy cały czas kontakt z Agencją Rezerw Materiałowych i Ministerstwem Zdrowia. Kupujemy też respiratory, które niebawem trafią do szpitali, ściągamy kombinezony medyczne i rękawice. Staramy się też dofinansować zakup karetek. Idziemy bardzo szeroko" - zapewniał Obajtek.

Powiedział, że do walki z koronawirusem spółka uruchomiła 1 kwietnia linię do produkcji płynów do dezynfekcji powierzchni. "Cały czas będziemy zwiększać produkcję płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, które są na rynku bardzo mocno potrzebne - dodał.

Prezes PKN Orlen podkreślił, że mimo epidemii koronawirusa spółka nie będzie ograniczać inwestycji czy akwizycji. Pytanie o to padło w kontekście uzyskania przez spółkę zgody Komisji Europejskiej na przejęcie Energi.

Zdaniem Obajtka fuzje są potrzebne na złe czasy, z którymi właśnie mamy do czynienia. "Liczę, że Grupę Energa przejmiemy do końca kwietnia. To będzie bardzo ważne dla Pomorza. Grupa Energa będzie miała nowego właściciela, który będzie mógł w nią inwestować" - mówił.

Obajtek dodał, że nie będzie wstrzymania planowanych inwestycji. "Orlen jest bezpieczną firmą, ma odpowiednią pozycję finansową. Orlen może robić inwestycje nawet w czasie kryzysu" - tłumaczył.