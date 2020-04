Jak podkreślają autorzy najnowszego artykułu, zrozumienie objawów ocznych u osób chorych na COVID-19 może przyspieszyć diagnozowanie tej infekcji i pomóc w lepszej prewencji jej szerzenia się.

Naukowcy z China Three Gorges University (Yichang, Chiny) oraz z Sun Yat-Sen University (Kanton, Chiny) przebadali 38 pacjentów z potwierdzonym COVID-19, którzy byli leczeni w dniach 9-15 luty 2020 r. w jednym ze szpitali w prowincji Hubei w Chinach. Średnią ich wieku wyliczono na ok. 66 lat.

Zebrano informacje na temat występowania u nich objawów ze strony oczu. Wykonano również badania krwi oraz testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 w próbkach pobranych z wymazów z jamy nosowo-gardłowej oraz ze spojówek oczu.

Okazało się, że w badanej grupie u 12 pacjentów (31,6 proc.) wystąpiły objawy oczne podczas choroby wskazujące na zapalenie spojówek, w tym przekrwienie spojówek, obrzęk (z wybrzuszeniem spojówki), łzawienie i wydzielina z oka. Pacjenci z objawami ze strony oczu częściej mieli podwyższoną liczebność białych krwinek (leukocytów) oraz neutrofili, jak również wyższe stężenie we krwi prokalcytoniny, białka C-reaktywnego oraz dehydrogenazy mleczanowej niż pacjenci bez objawów ocznych. Dodatkowo u 11 spośród 12 pacjentów (niemal 92 proc.) potwierdzono testami obecność SARS-CoV-2 w wymazie z jamy nosowo-gardłowej. Z tej grupy u dwóch (blisko 17 proc.) osób stwierdzono obecność wirusa również w próbkach wydzieliny ze spojówek.

Jak podsumowują autorzy pracy, u jednej trzeciej z badanej grupy osób chorych na COVID-19 wystąpiły objawy ze strony oczu, często obserwowano je u pacjentów z ciężkim przebiegiem tej infekcji. I chociaż z testów wynika, że wirus rzadko występuje we łzach to możliwe jest przenoszenie się go poprzez kontakt z wydzieliną z oka.