W czwartek o godz. 14 rozpocznie się posiedzenie Sejmu. Pierwszego dnia posłowie zajmą się zmianą regulaminu, która ma zezwolić na głosowanie zdalne. Będą oni pracowali w kilku salach. Klub KO i koło Konfederacji nie zgodziły się na wtorkowe ustalenia Prezydium Sejmu, aby głosowanie nad zmianami regulaminu Izby odbyło się częściowo drogą zdalną.

Bosak na czwartkowej konferencji prasowej wyraził nadzieję, że posłowie dobrze wykonają swoje obowiązki. "(Posłowie) zbiorą się dzisiaj i przygotują warunki pracy własnej włącznie z rozwiązaniami prawnymi do uchwalenia ustaw związanych z pakietem antykryzysowym" - podkreślił.

Zapowiedział, że Konferderacja będzie prezentować poprawki zarówno do projektu zmian w regulaminie Sejmu, jak i do tarczy antykryzysowej. "Po to, żeby sprawnie, legalnie, zgodnie z prawem w sposób ważny, uchwalić ustawy, na które czekają wszyscy Polacy" - mówił kandydat na prezydenta. Dodał, że Konfederacja złoży trzy poprawki do zmian regulaminu Sejmu.

"Liczymy na konstruktywną współpracę ze strony wszystkich klubów, tak, żeby nasza praca była efektywna przede wszystkim dla obywateli" - zaznaczył Bosak.

Przewodniczący koła Konfederacji Jakub Kulesza doprecyzował, że zaproponowane przez Konfederację poprawki do regulaminu Sejmu dotyczyć będą procesu pracy zdalnej parlamentu. "Przede wszystkim tak, żeby taką pracę zdalną można było zorganizować tylko w konstytucyjnych stanach nadzwyczajnych" - powiedział Kulesza. Dodał, że pozostałe poprawki mają charakter techniczny.

Zmiana Regulaminu Sejmu ma dotyczyć już piątkowych obrad, podczas których posłowie mają zająć się rządowym projektem tzw. pakietu antykryzysowego, który powstał w związku z sytuacją wokół epidemii koronawirusa.