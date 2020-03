"Zgodnie ze swoim mandatem specjalna misja monitorująca OBWE musi mieć bezpieczny, niezakłócony dostęp do obszarów leżących na całej Ukrainie, w tym do części obwodów donieckiego i ługańskiego, będących tymczasowo poza kontrolą rządu" w Kijowie - napisał w środowym oświadczeniu rzecznik Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Peter Stano.

Od soboty członkowie separatystycznych formacji zbrojnych na punktach kontrolnych w Donbasie odmawiają przejazdu patrolom specjalnej misji monitorującej OBWE. Również agencje ONZ, organizacje pozarządowe i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża mają trudności w dostępie do obszarów będących poza kontrolą rządu Ukrainy.

"Bardzo ważne jest, aby Rosja i wspierane przez nią formacje zbrojne umożliwiały OBWE, agencjom ONZ, organizacjom pozarządowym swobodne przemieszczanie się" - zaznaczył rzecznik. Zwrócił uwagę, że nieskrępowany dostęp do obszarów na wschodniej Ukrainie jest niezbędny do zapewnienia wiarygodnych informacji na temat rozwoju sytuacji na miejscu, tak jak przewidziano to w porozumieniach mińskich.

Stano przypomniał, że OBWE dostosowała swoje działania monitorujące do globalnego wybuchu epidemii Covid-19, by zapewnić bezpieczeństwo dla wszystkich.

Władze separatystycznych republik w Donbasie utrzymują, że nie stwierdzono tam przypadków Covid-19. Radio Swoboda podawało w poniedziałek, że w miejscowych aptekach są długie kolejki i brakuje maseczek ochronnych.

"W obecnych okolicznościach jest jeszcze bardziej ważne, by nadal była dostarczana pomoc humanitarna dla ludzi na tych obszarach. Agencje ONZ, organizacje pozarządowe i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża muszą mieć niezakłócony dostęp do potrzebujących w całym regionie Donbasu" - zaznaczył rzecznik unijnej dyplomacji.

Zwrócił uwagę, że w trójstronnej grupie kontaktowej ds. uregulowania konfliktu doszło ostatnio do szeregu ważnych wydarzeń obejmujących m.in. dyskusje na temat wymiany więźniów i definiowania nowych obszarów wydzielanych z walk. "Rosja nie może zagrozić temu konstruktywnemu duchowi, tworząc nowe ograniczenia" - zaapelował Stano.

Zapewnił, że UE cały czas pozostaje zaangażowana na rzecz wspierania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, realizacji porozumień z Mińska oraz pracy w formacie normandzkim i w trójstronnej grupy kontaktowej tak, by osiągnąć trwałe, pokojowe rozwiązanie konfliktu na drodze politycznej.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)