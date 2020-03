Mamy 25 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Łącznie to 799 takich przypadków. Z powodu COVID -19 zmarło do tej pory 9 osób – wynika z najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia opublikowanych we wtorek po południu.