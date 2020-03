Jak przekazał Dobies, koszt zakupu pakietu pokryto częściowo ze środków zebranych w 2019 r. w ramach 1 proc. podatku, a częściowo ze zbiórki 28. Finału WOŚP.

Członek zarządu i dyrektor ds. medycznych WOŚP Lidia Niedźwiedzka-Owsiak powiedziała, że Fundacja skontaktowała z producentami sprzętu i wyposażenia medycznego na całym świecie, kiedy tylko polski system opieki zdrowotnej rozpoczął przygotowania do walki z koronawirusem. "Nie jest to łatwe w warunkach ogromnego popytu praktycznie na całym świecie, ale jako Fundacja przeznaczająca rocznie kilkadziesiąt milionów euro na zakup sprzętu dla szpitali, mamy bardzo silną pozycję negocjacyjną. Dzięki temu udało nam się w pierwszej kolejności pozyskać 150 łóżek na stanowiska OIOM, a teraz zaawansowany sprzęt laboratoryjny oraz najbardziej rozchwytywane zestawy ochrony osobistej. Na pewno nie jest to nasze ostatnie słowo, ponieważ uruchamiamy także specjalny fundusz interwencyjny i planujemy kolejne zakupy" - podkreśliła.

W skład każdego zestawu IPOB wchodzi kombinezon ochronny z dodatkowymi butami, panoramiczne gogle ochronne umożliwiające jednoczesne noszenie szkieł korekcyjnych, dwie pary rękawiczek nitrylowych, maska o właściwościach ochronnych w klasie P3 z filtrem mechanicznym i zaworem oddechowym, posiadająca certyfikat wyrobu medycznego oraz worek na odpady medyczne. Zestaw pozwala na pełne zabezpieczenie jednej osoby na czas wykonywania swoich obowiązków w kontakcie z potencjalnie chorobotwórczymi mikroorganizmami.

Dostawa zamówionych zestawów zajmie maksymalnie kilkanaście dni. Fundacja WOŚP rozpocznie wtedy natychmiastową dystrybucję pakietów do kilkudziesięciu ustalonych wspólnie z Ministerstwem Zdrowia najbardziej potrzebujących placówek medycznych.

Fundacja dodatkowo jest w trakcie przyspieszonego zakupu specjalistycznego analizatora laboratoryjnego pozwalającego wykonywać testy na koronawirusa. Urządzenie zostanie przekazane do Centralnego Laboratorium Badań Genetycznych w Onkologii Dziecięcej ONCOLAB im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łodzi. Laboratorium to zostało niedawno włączone do sieci laboratoriów wykonywujących testy na koronawirusa.

WOŚP wcześniej zdecydowała o zakupie dla wsparcia walki z koronawirusem 150 specjalistycznych łóżek szpitalnych na stanowiska intensywnej opieki medycznej o wartości blisko 4 mln zł. Fundacja otrzymała już z Ministerstwa Zdrowia propozycję placówek, do których trafić mają zakupione łóżka. Mają być one dostarczone do końca kwietnia.

Fundacja poinformowała także o stworzeniu funduszu interwencyjnego skierowanego do partnerów biznesowych Fundacji oraz przedsiębiorstw chcących zaangażować się w walkę z koronawirusem. Fundusz ma na celu finansowanie kolejnych zakupów sprzętu oraz wyposażenia medycznego dla placówek medycznych walczących z epidemią. Nie jest jednak obecnie planowana zbiórka społeczna, fundusz oparty ma być wyłącznie na darowiznach firm.