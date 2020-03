Jak podało w piątek wieczorem Ministerstwo Zdrowia, liczba zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w Polsce wzrosła do 425, po tym, gdy wykryto go u kolejnych 14 osób. Podkreślono, że w wyniku COVID-19 zmarło 5 pacjentów. Resort zaznaczył, że w statystyce nie uwzględnił przypadku śmierci 27-letniej kobiety w szpitalu w Łańcucie, która była zakażona koronawirusem, ale nie była to bezpośrednia przyczyna jej śmierci.

Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas poinformował w sobotę, że trzynaście osób wyzdrowiało. Nie sprecyzował jednak, z jakich województw one pochodzą. (PAP)