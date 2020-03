Ministerstwo cyfryzacji zaznaczyło, że w czwartek wieczorem rozpoczęło proces udostępniania aplikacji "Kwarantanna domowa". Poinformowało, że odbywa się to etapami, ponieważ tak samo zasilana jest baza osób objętych kwarantanną.

Resort wyjaśnił, że ten proces wygląda następująco: MC dostaje informację o osobach objętych kwarantanną, wysyła im SMS-a zachęcającającego do ściągnięcia i zainstalowania aplikacji.

"W związku z tym jeśli jesteście w kwarantannie nawet od kilku dni, a nie dostaliście SMSa – po ściągnięciu i próbie instalacji aplikacji wyświetli Wam się komunikat, że Waszych danych nie ma w bazie. Uspakajamy, nasza wiadomość na pewno do Was dotrze. Po jej otrzymaniu komunikat zniknie. Będziecie mogli instalować i aktywować aplikację" - podkreślił resort.

"Do godz. 17.40 wysłaliśmy ponad 22 tysiące SMS-ów. Niemal 2,5 tysiąca osób już zalogowało się do aplikacji, przeszło 1300 z nich wykonało pierwsze zadanie, a to oznacza rozpoczęcie pełnego korzystania z aplikacji" – powiedział cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski. "Zainteresowanie aplikacją jest naprawdę spore" – dodał szef MC.

Resort podkreślił, że kluczowe jest otrzymanie SMS-a. Oznacza to, że dane osoby objęte kwarantanną są w bazie MC i że mogą rozpocząć korzystanie z aplikacji. "Proces udostępniania aplikacji planujemy zakończyć w ten weekend. Prosimy o cierpliwość" - apeluje resort.

W komunikacie wyjaśniono, że "Kwarantanna domowa" to oficjalna, bezpieczna i bezpłatna aplikacja, która ułatwia przejście obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.

"Umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz oraz m.in. podstawową ocenę stanu zdrowia. Dzięki naszej aplikacji zyskujesz szybki dostęp do niezbędnych - pomocnych w czasie kwarantanny - informacji. Możesz też korzystać ze specjalnej infolinii" - zaznaczyło MC.

Dodało, że aplikacja daje m.in. możliwość zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które w uzasadnionych sytuacjach, mogą dostarczać leki, czy artykuły spożywcze. Dzięki niej można też szybko skontaktować się z pracownikiem socjalnym.

Resort przypomniał, że aplikację "Kwarantanna domowa" można pobrać z App Store lub Google Play. "Po jej zainstalowaniu zarejestruj się za pomocą numeru telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymasz w wiadomości SMS" - podkreślił.

Więcej informacji o aplikacji stworzonej przez MC można znaleźć na stronie: www.gov.pl/kwarantannadomowa. (PAP)

Autor: Radosław Jankiewicz