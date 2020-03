"Żołnierze Wojska Polskiego, którzy służą poza granicami kraju, są objęci opieką wojskowych służb odpowiedzialnych za zdrowie. Po zakończeniu rotacji żołnierze przyjeżdżający do Polski nie będą objęci kwarantanną" – powiedział minister obrony, który wziął udział w telekonferencji z dowódcami dziewięciu kontyngentów. Dodał, że wobec stałej opieki lekarskiej nad żołnierzami podczas misji nie ma takiej potrzeby.

"Pamiętamy o służbie naszych żołnierzy poza granicami kraju; doceniamy ich zaangażowanie, zadbaliśmy o ich bezpieczeństwo" - dodał.

Podkreślił, że dowódcy dbają, by były przestrzegane rekomendacje głównego inspektora sanitarnego WP, współpracują także z sojusznikami, a żołnierze stosują się do rekomendacji sanitarnych. "Ważne jest to, żeby w sytuacji trudnej – ona jest trudna w Polsce, w Europie, ale także na świecie - okazywać sobie solidarność, żeby wypełniać zalecenia, żeby zapewnić bezpieczeństwo żołnierzom, którzy służą, by Polska była bezpieczna, aby państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego były bezpieczne" – powiedział minister.

"Oczywiście jesteśmy skoncentrowani na tym, aby ograniczać rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce, Wojsko Polskie jest bardzo aktywne, jest włączone w działania służb, których zadaniem jest zatrzymanie rozwoju koronawirusa, ale pamiętamy o służbie naszych żołnierzy poza granicami" - powiedział.

Przypomniał, że wojsko zaangażowało się w przeciwdziałanie epidemii; od kilku dni w Puławach działa laboratorium Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, które prowadzi testy na obecność koronawirusa, uzupełniając działalność ośrodków cywilnych. Poinformował, że w środę rozpocznie działalność także mobilne laboratorium. "Odpowiadamy na potrzeby całego systemu bezpieczeństwa, włączamy się w ten system" – powiedział Błaszczak, który rozmawiał na ten temat z inspektorem rodzajów wojsk Dowództwa Generalnego gen. dyw. Sławomirem Owczarkiem i z głównym inspektorem sanitarnym Jarosławem Pinkasem. Zaznaczył, że łącznie ponad 20 laboratoriów będzie badać próbki na obecność koronawirusa

Szef MON zapewnił, że rotacje będą się odbywały zgodnie z planem. "Nie będziecie ani dnia dłużej niż to wynika z kalendarza. Przyjeżdżacie do Polski i dalej służycie naszej ojczyźnie" – zwrócił się do służących w polskich kontyngentach wojskowych za granicą.

Polscy żołnierze uczestniczą w misjach pod egidą NATO, UE i ONZ w Afganistanie, Bośni i Hercegowinie, Iraku, Kosowie, Libanie, Litwie, Łotwie, Republice Środkowoafrykańskiej, Rumunii i we Włoszech.

W środę w działania związane ze zwalczaniem epidemii koronawirusa zaangażowano w Polsce Ponad 2,1 tys. żołnierzy, którzy m. in. wspierają Straż Graniczną.