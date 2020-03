Koronawirus we Francji: Minister zaapelował podróżujących za granicą o powrót do kraju

Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian zaapelował do Francuzów podróżujących za granicą o powrót do kraju. Linie lotnicze wezwał natomiast do obniżenia cen, by obywatele francuscy mogli tanio powrócić do kraju.źródło: ShutterStock