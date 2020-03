Zarząd PO (w jego skład wchodzi ponad 30 osób, w tym m.in. obecni prezydenci: stolicy, Łodzi i Lublina) odbył się w formule telekonferencji. Lider PO Borys Budka poprowadził go z siedziby ugrupowania w Warszawie, łącząc się z pozostałymi członkami władz Platformy za pośrednictwem internetu.

Tematem dyskusji była sytuacja związana z epidemią koronawirusa. Przyjęty został "pakiet bezpieczeństwa", czyli propozycje zmian legislacyjnych, które miałyby pomóc w walce z COVID-19.

"Wysłuchaliśmy od kolegów z poszczególnych regionów informacji o tym jaka jest sytuacja w kraju, m.in. w szpitalach. Przyjęliśmy też +pakiet bezpieczeństwa+, który obejmuje rozwiązania dotyczące zwiększenia liczby testów na koronawirusa, sprzętu oraz środków ochrony dla lekarzy i pracowników ochrony zdrowia, a także rekompensat dla pracowników i firm" - powiedział PAP rzecznik PO Jan Grabiec.

Część postulowanych przez Platformę rozwiązań znalazła się w przyjętym już w zeszłym tygodniu przez Senat projekcie nowelizacji tzw. specustawy koronawirusowej. Chodzi o rozszerzenie grupy uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o rodziców dzieci do 15 roku życia i wydłużenie okresu przysługiwania zasiłku na cały czas zamknięcia szkoły (obecna specustawa przewiduje taki zasiłek na okres dodatkowych 14 dni dla rodziców dzieci do 8 roku życia).

Politycy PO zamierzają skierować też do Sejmu projekt ustawy, której celem będzie zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na testy wykrywające koronawirusa, tak by badania mogły objąć możliwie jak najszerszą grupę osób, oraz na taki sprzęt jak np. respiratory czy wyposażenie ochronne dla lekarzy.

Wśród proponowanych przez Platformę rozwiązań znajdą się też te dotyczące wsparcia dla przedsiębiorstw i pracowników, którzy ucierpią na skutek szerzącej się epidemii COVID-19. Szczegóły w tej sprawie ma zaprezentować w środę na konferencji prasowej lider Platformy Borys Budka.

Na środę zapowiedziana jest Rada Gabinetowa (obrady rządu pod przewodnictwem prezydenta), która ma omówić przygotowany przez rząd pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. Proponowane rozwiązania - jak informował szef KPRM Michał Dworczyk - zakładają m.in. odroczenie różnego rodzaju płatności, wsparcie dla osób pracujących na tzw. śmieciówkach, a także dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Według informacji PAP Platforma będzie wnioskować, aby w najbliższym czasie odbyło się posiedzenie Sejmu, który zająłby się proponowanymi przez nią projektami ustaw. Zgodnie z terminarzem posiedzeń Sejmu, najbliższa sesja izby była planowana była na 25 i 26 marca.

W Polsce - jak podał w środę resort zdrowia - jest 221 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. 5 osób zmarło.