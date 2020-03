Podczas konferencji prasowej prezes PGNIG podkreślił, że obowiązek wspierania działań przeciwdziałających szerzeniu się koronawirusa ciąży również na przedsiębiorcach. "Jako grupa kapitałowa PGNiG zdecydowaliśmy się, żeby już w tej chwili przeznaczyć 4 mln zł na wsparcie różnych działań związanych z przeciwdziałaniem pandemii" - powiedział Kwieciński.

Jak mówił, spółka przekaże 3 mln zł do budżetu, który za pośrednictwem Ministerstwa Aktywów Państwowych trafi do Ministerstwa Zdrowia i pozwoli na finansowanie różnych działań w placówkach zdrowia w całym kraju. Dodatkowy 1 mln trafi do placówek medycznych zlokalizowanych w miejscowościach, w których działają spółki należące do grupy PGNiG. Jedną z nich jest Instytut Zdrowia Matki i Dziecka w Warszawie, do którego trafi 300 tys. zł. "Nieprzypadkowo nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Matki i Dziecka, bo to jest nasz sąsiad, świadczy usługi zdrowotne nie tylko na Mazowszu, ale i dla całego kraju" - zaznaczył.

Dyrektor Instytutu, Tomasz Maciejewski zwrócił uwagę, że kierowana przez niego placówka zajmuje się dziećmi szczególnie narażonymi na zarażenie koronawirusem. „Są to dzieci leczone onkologicznie, dzieci z chorobami rzadkimi, kobiety w ciąży, noworodki i wcześniaki. Te pieniądze przeznaczymy na zabezpieczenie naszych pacjentów, żeby już przy wejściu do szpitala każdy był odpowiednio skontrolowany, zabezpieczony, żebyśmy nie przenosili wirusa do wnętrza szpitala i w ten sposób uniemożliwili zakażenie naszych pacjentów, bo dla nich taka infekcja może być katastrofalna w skutkach, znacznie bardziej niż dla każdego z nas dorosłego, chodzącego po ulicy" - powiedział.

Doprecyzował, że pieniądze będą wydane na środki ochrony, środki odkażające i sprzęt jednorazowy używany przez dzieci w trakcie hospitalizacji.

Prezes Fundacji Instytutu Matki i Dziecka, Dorota Kleszczewska podziękowała za szybką reakcję PGNIG na prośbę o wsparcie. „W weekend zwróciliśmy się o tę pomoc i w weekend już dostaliśmy pierwszą odpowiedź. Decyzja zapadła w poniedziałek. Teraz wszystkie nasze wysiłki kierujemy na to, żeby naszych pacjentów i ich zdrowie zabezpieczyć i oczywiście zapewnić ciągłość leczenia. Pamiętajmy, że choroby, na które nasi pacjenci są leczeni w Instytucie Matki i Dziecka, nie znikną i nie poddadzą się kwarantannie. Dlatego musimy walczyć, żeby ich stan zdrowia się nie pogorszył i żadna infekcja im nie zaszkodziła” – stwierdziła Kleszczewska.

Kwieciński zadeklarował, że jest to początek współpracy z Instytutem Matki i Dziecka i że grupa PGNIG będzie podejmować kolejne inicjatywy.

Pieniądze na walkę z koronawirusem przekazują też inne firmy, m.in. PGE, która przeznaczyła 5 mln zł na wsparcie działań podejmowanych przez administrację rządową.

Do te pory w Polsce stwierdzono 221 przypadków zakażenia koronawirusem. Pięć osób zmarło.