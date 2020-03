„Stan ostatniej osoby przewiezionej do szpitala w związku z wykryciem u niej zakażenia koronawirusem, jak i pozostałych pięciu przebywających z tego powodu w szpitalu, lekarze określają jako dobry. Nie ma sygnałów, aby coś złego się działo” – powiedział Stube.

Do tej pory zakażenie wirusem SARS-Cov-2 potwierdzono u siedmiorga mieszkańców regionu. W czwartek w szpitalu miejskim w Poznaniu zmarła 57-letnia pacjentka, która była pierwszą osobą w Wielkopolsce, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem; była to także pierwsza ofiara śmiertelna SARS-Cov-2 w kraju.

Kobieta przebywała na oddziale zakaźnym Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Zakażenie koronawirusem potwierdzono u niej w poniedziałek. Od początku jej stan był ciężki; miała objawy zapalenia płuc o bardzo ciężkim przebiegu klinicznym, była podłączona do respiratora i utrzymywana w stanie śpiączki farmakologicznej.

Drugi przypadek na terenie regionu potwierdzono w środę u 25-letniej kobiety. Osoba ta pochodzi z najbliższego otoczenia 57-latki. Kolejne trzy przypadki potwierdzono w czwartek, a w piątek i sobotę kolejne dwa.

Według lokalnych mediów pacjentka, u której w sobotę potwierdzono zakażenie koronawirusem to pielęgniarka ze szpitala w Puszczykowie. To do tej placówki, z podejrzeniem zapalenia płuc, początkowo trafiła 57-letnia pacjentka, u której w poniedziałek potwierdzono zakażenie wirusem SARS-Cov-2.

W sobotę Wielkopolski Urząd Wojewódzki poinformował, że z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem hospitalizowane są obecnie 52 osoby, kolejne 322 objęto kwarantanną.(PAP)

Autor: Szymon Kiepel