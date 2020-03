Holandia: 121 nowych infekcji koronawirusem [NAJNOWSZE DANE]

Koronawirusźródło: ShutterStock

503 infekcji koronawirusem potwierdzono do środy w Holandii; to o 121 więcej niż we wtorek - podał instytut zdrowia publicznego i środowiska (RIVM). Wzrost tłumaczy w dużej mierze dodatkowymi badaniami w szpitalach w Brabancji, gdzie odnotowano dużo przypadków.