Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski poinformował PAP, że już od kilku dni w domach seniora czy domach pomocy społecznej na Dolnym Śląsku obowiązuje zakaz odwiedzin. "Zakaz jest po to, aby ograniczyć kontakt osób przebywających tam z kimś, kto potencjalnie może - do domów starców, do domów pomocy społecznej - wnieść wirusa. Jest pewna klauzula humanitarna, ale ona ma być stosowana tylko w wyjątkowych przypadkach" – tłumaczył.

Dodał, że od środy będzie też obowiązywać zakaz odwiedzin w hospicjach.

Wcześniej we wtorek, o zakazie wizyt w Domach Opieki Społecznej we Wrocławiu poinformował prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Zamknięto też Wrocławskie Centrum Seniora, a MOPS-y mają zwracać większą uwagę na ludzi starszych.

Sutryk zaapelował do mieszkańców miasta, aby byli "szczególnie wyczuleni na swoich sąsiadów". "Pomóżmy osobom starszym np. z zakupami czy codziennymi obowiązkami" - podkreślił prezydent.