Liczba osób zakażonych koronawirusem w Iranie wzrosła do 8 042, a ofiar śmiertelnych do 291 - poinformowało we wtorek irańskie ministerstwo zdrowia. W ciągu jednego dnia odnotowano największą dotąd liczbę 54 zgonów.