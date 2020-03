Pytany we wtorek w Polsat News o ewentualność przesunięcia daty wyborów prezydenckich Mucha powiedział,że nie chciałby "uprawiać tego rodzaju spekulacji".

"Dzisiaj nie ma żadnych podstaw prawnych do tego rodzaju wypowiedzi. Poza tym nie zakładam, że będzie taki rozwój koronawirusa, który by nas prowadził do takich rozważań" - dodał. Wyraził nadzieję, że "koronawirus nie będzie się tak w Polsce rozwijał, żebyśmy tego rodzaju temat rozmowy w ogóle stawiali".

Według zastępcy szefa prezydenckiej kancelarii decyzja, by zawiesić duże spotkania wyborcze była "bardzo trudna", ponieważ otwarte spotkania z mieszkańcami są charakterystyczne dla stylu sprawowania prezydentury przez Andrzeja Dudę. "To nie jest specyfika kampanii wyborczej, jest styl sprawowania urzędu" – powiedział Mucha. Zaznaczył, że "merytorycznie praca się toczy", zmiany dotyczą publicznej aktywności prezydenta.

Dodał, że kiedy powody podjęcia decyzji dotyczącej spotkań ustaną, może ona zostać zmieniona. Wiceszef prezydenckiej kancelarii zaznaczył, że ograniczenie dotyczy spotkań kampanijnych, a nie roboczych spotkań z wojewodami i sztabami zarządzania kryzysowego.

Pokreślił, że planowane na wtorek forum rozwoju przemysłu zostało odwołane nie ze względu na charakter spotkania, lecz z powodu posiedzenia RBN w sprawie koronawirusa. "To jest takie miejsce, gdzie, mam nadzieję, odbędzie się bardzo rzeczowa dyskusja na temat wyzwań związanych z koronawirusem" – powiedział.

"Mamy świadomość, że jest pewna sytuacja, która rozwija się według wskazań wiedzy eksperckiej, a nie politycznej" – dodał. "Koronawirus jest taką sprawą, gdzie prezydent apeluje – dowodem dzisiejsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego – żebyśmy nie robili z każdej sprawy sporu politycznego" – powiedział Mucha.

Wyraził przekonanie, że posiedzenie RBN umożliwi także opozycji zyskanie wiedzy o sytuacji, może też "nie tyle zmieni co utrwalić pewną atmosferę pozytywną co do tego, żebyśmy współpracowali i współdziałali w tych zagrożeniach, które są związane z koronawirusem".

W poniedziałek wieczorem po spotkaniu z przedstawicielami rządu prezydent Duda poinformował, że zawiesza swoje duże spotkania w ramach kampanii wyborczej.

W Polsce potwierdzono dotychczas 17 przypadków koronawirusa. W poniedziałek 467 osób było hospitalizowanych z podejrzeniem zakażenia koronawirusem; ponad 1000 objęto kwarantanną, a ponad 7 tys. nadzorem epidemiologicznym. Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa będzie tematem posiedzenia RBN rozpoczynającego się przed południem w Warszawie.