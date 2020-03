Niemcy: Już ponad 1000 przypadków koronawirusa

Niemiecka opieka medyczna. Niemcy lekarzźródło: ShutterStock

W Niemczech do poniedziałku do godzi. 8 rano wykryto 1112 przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. W porównaniu z niedzielą oznacza to wzrost liczby zarażonych o 210.