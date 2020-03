Minister zdrowia Jordanii Saad Jaber powiedział na konferencji prasowej, że zainfekowany pacjent przebywał do tej pory w domowej kwarantannie. Przeprowadzony w niedzielę w nocy test potwierdził obecność koronawirusa. Stan mężczyzny jest stabilny.

Drugi obywatel Jordanii wykazujący symptomy charakterystyczne dla Covid-19 pozostaje pod ścisłą obserwacją lekarską, chociaż nie stwierdzono u niego zakażenia koronawirusem. Rodzina zdiagnozowanego pacjenta oraz ci, którzy mieli z nim kontakt przejdą 14-dniową kwarantannę.

Jaber zapewnił, że jego kraj jest w pełni przygotowany do walki z koronawirusem, a chorzy na Covid-19 będą przebywali w ścisłej izolacji.

Minister zdrowia zapowiedział też, że jeżeli liczba wykrytych przypadków wzrośnie do 20, szkoły zostaną zamknięte, a zgromadzenia publiczne zakazane.

W zeszłym tygodniu jordańskie narodowe linie lotnicze Royal Jordanian zawiesiły loty między Ammanem a Rzymem i ograniczyły loty do większych miast Azji.

Wywołujący groźne zapalenie płuc koronawirus pojawił się w grudniu 2019 roku w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory rozprzestrzenił się na ok. 60 krajów. Zabił dotąd ponad 3 tys. osób, głównie w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia na świecie wzrosła do prawie 89 tys.

Największym ogniskiem choroby w Europie pozostają Włochy. Jak podaje tamtejsze ministerstwo zdrowia, do niedzielnego popołudnia wykryto tam 1577 przypadków infekcji, 34 osoby zmarły, 83 pacjentów wyzdrowiało.