„W sobotę w godzinach popołudniowych otrzymaliśmy informację, że dziecko z kołobrzeskiej szkoły zostało przewiezione do szpitala wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Arkońskiej celem wykluczenia występowania koronawirusa” – poinformowała w niedzielę Mieczkowska.

Dodała, że chodzi o uczennicę Szkoły Podstawowej nr 6, w której od godzin porannych trwa dezynfekcja.

„Zgodnie z procedurą i zaleceniami wojewody, inspektora sanitarnego szkoła ta do momentu wykluczenia występowania koronawirusa u dziecka nie będzie czynna” – zaznaczyła.

Zgodnie z informacją przekazaną na konferencji przez dyrektora kołobrzeskiego sanepidu Jacka Ekk-Cierniakowskiego, wyniki badań powinny być znane we wtorek lub w środę. Dyrektor powiedział, że „dziecko jest w stanie dobrym”. „Uspokajam, wszystkie działania są podjęte w celu wykluczenia koronawirusa. Wdrażamy te wszystkie środki jako profilaktyczne. Nie ma żadnego zagrożenia w pozostałych szkołach” – zaznaczył.

Prezydent Kołobrzegu podkreśliła, że decyzja o zamknięciu SP nr 6 musiała zapaść, bo nie było możliwości wyizolowania jednej klasy. „Wiemy, z której klasy jest to dziecko. (…) Przez pięć dni od zakończenia ferii zimowych to dziecko uczęszczało do szkoły i dlatego, działając z wielką rozwagą, (…) podjęliśmy taką decyzję o zamknięciu szkoły do momentu wykluczenia wirusa” – powiedziała Mieczkowska.

P.o. rzecznika prasowego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego szpitala zespolonego w Szczecinie Mateusz Iżakowski potwierdził, że w sobotę do szpitala trafiła 10-letnia dziewczynka z Kołobrzegu, która według informacji przekazanych przez rodziców, wróciła z Indonezji. "Lekarze szpitala wojewódzkiego przeprowadzili badani, z których wynika, że dziewczynka zachorowała na grypę. Jednak profilaktycznie pobrano od niej próbki, które zostaną przesłane do PZH" - podał Iżakowski.

Dodał, że na oddziale zakaźnym szpitala wojewódzkiego w Szczecinie przebywają łącznie z 10-latką trzy osoby z podejrzeniem koronawirusa. Wyniki badań próbek od dwóch wcześniej przyjętych na oddział powinny być znane najdalej w poniedziałek.

W Kołobrzegu we wtorek po feriach zimowych odbyło się spotkanie z sanepidem, szefem sztabu kryzysowego oraz dyrektorami szkół i przedszkoli. Omówione były procedury postępowanie na wypadek takiej sytuacji. W niedzielę zorganizowano kolejne spotkanie w poszerzonym składzie, z przedstawicielami wszystkich jednostek podległych urzędowi miasta.