Jak czytamy na stronach resortu, tłumacze będą dostępni w godzinach obsługi klienta. W większości urzędów będą oni pomagać osobiście. W urzędach skarbowych w Kielcach, Olsztynie, Rzeszowie i Warszawie osoby głuche i niedosłyszące będą mogły liczyć na wsparcie tłumacza języka migowego on-line, natomiast w urzędzie skarbowym w Łodzi – videotłumacza języka migowego.

Zaznaczono, że w ramach akcji podatnik otrzyma pomoc nawet jeśli nie jest to urząd, w którym powinien złożyć PIT. Na specjalnych stanowiskach komputerowych będzie można rozliczyć podatek za pomocą usługi Twój e-PIT. Aby to zrobić, trzeba mieć przy sobie ubiegłoroczny PIT i aktualne informacje o dochodach. Resort przypomina, że złożenie PIT w wersji elektronicznej oznacza, że zwrot nadpłaconego podatku nastąpi po maksymalnie 45 dniach, natomiast przy PIT złożonym w formie papierowej urząd ma na to 3 miesiące.

O zasadach obsługi osób głuchych i niedosłyszących, urzędy skarbowe informują na swoich stronach BIP (w zakładce: Załatwianie spraw / obsługa osób niepełnosprawnych). Osoby takie mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu sprawy urzędowej powinny to zgłosić co najmniej na 3. dni robocze przed wizytą w urzędzie, przy czym - jak zaznacza MF - nie dotyczy to sytuacji nagłych. Zgłoszenie można przekazać w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu) i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska