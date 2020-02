Po południu w środę w wyniku awarii pociągu trzeba było zamknąć odcinek od stacji metra Stokłosy do stacji Politechnika. Pociągi przez kilkadziesiąt minut jeździły w dwóch pętlach: od stacji Kabaty do stacji Stokłosy i od stacji Politechnika do stacji Młociny.(PAP)