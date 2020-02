Szefowa kampanii Dudy mówiła w TVP1, że ma plan, by zmieniać polską politykę na lepszą i serdeczniejszą.

Pytana, kto "wymyślił" ją w prezydenckim sztabie, odpowiedziała: "trudno mi powiedzieć; cieszę się, że prezydent mi to zaproponował". Turczynowicz-Kieryłło podkreśliła przy tym, że nie jest politykiem i nie należy do partii, ale współpracowała z Porozumieniem wicepremiera Jarosława Gowina m.in. przy reformie sądownictwa.

Turczynowicz-Kieryłło dodała, że zaimponowała jej wizja pełnej szacunku prezydentury Andrzeja Dudy. "Prezydent Andrzej Duda to gwarancja stabilności dla reform, ustaw prospołecznych. Prezydent deklarował, bardzo mocno o tym mówił, że jeśli on zostanie prezydentem, jeśli będzie kontynuował swoją misję, to Polacy są bezpieczni. Pracujemy nad tym, jak jeszcze można wspomóc społeczeństwo, co jeszcze można zrobić" - podkreśliła.

"Byłam zaskoczona, że po tak pozytywnym przesłaniu, po wyciągnięciu ręki, dostaliśmy cios i dostajemy cios za ciosem. To było duże zaskoczenie. Myślę, że dobro zwycięża i będziemy dalej w taki sposób prowadzić kampanię, który będzie nastawiony na wartości, a nie będzie kampanią hejtu, którą proponuje sztab pani Kidawy-Błońskiej" - oświadczyła.