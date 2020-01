Prezydent, który we wtorek rozpoczął wizytę na 50. światowym forum ekonomicznym w Davos, był pytany przez polskich dziennikarzy o wypowiedzi na temat klimatu prezydenta USA Donalda Trumpa i młodej szwedzkiej aktywistki Grety Thunberg. Zapytano prezydenta, czy bliższe są mu słowa przywódcy Stanów Zjednoczonych, który przekonywał, że nie należy słuchać tych, którzy wieszczą zagładę; czy też może Grety Thunberg, która wzywała w Davos do działań na rzecz ochrony klimatu mówiąc, że świat płonie.

"Świat prędzej czy później się skończy mówiąc tak bardzo szeroko a nawet nieco metafizycznie. Natomiast ja patrzę na to przede wszystkim z punktu widzenia polskiej sytuacji i polskiego interesu - polskiego obywatela i pracownika, przedsiębiorcy" - odparł Andrzej Duda.

"Nie mam żadnych wątpliwości, że musimy być w nurcie światowej ochrony klimatu, to jest bardzo ważne, ale musimy to robić w taki sposób, żeby działając ku ochronie klimatu, chronić także stabilność funkcjonowania polskiej gospodarki, polskiej rodziny, chronić miejsca pracy" – powiedział Duda.

Dodał, że proces odchodzenia od paliw kopalnych będzie kosztowny, dlatego musi zostać rozłożony w czasie. "Ale my go będziemy realizowali" - zapewnił. "To, co jest ważne teraz, zaraz, z czym musimy się uporać natychmiast, to nieco inna kwestia, nie tyle związana z samą ochroną klimatu (...) jest ochrona powietrza przed pyłami zawieszonymi. To jest niezwykle istotne z punktu widzenia bieżącego zdrowia Polaków i ich dobrego samopoczucia" - powiedział.

Zaznaczył, że jest to problem nie tylko dużych miast, ale i kilku polskich kurortów. "Cieszę się, że powstają w tym zakresie różne programy rządowe, bo chciałbym, żebyśmy na to właśnie, na ochronę powietrza, żeby to powietrze było mniej zapylone, żeby było czystsze, zwłaszcza w okresie zimowym, położyli ogromny nacisk" – powiedział. Dziękował tym, którzy stosują się do zaostrzonych przepisów, dodając, że w jego rodzinnym Krakowie "sytuacja bardzo znacząco się poprawiła, gorzej jest w gminach ościennych".

Odnosząc się do swej aktywności na Forum, Duda mówił dziennikarzom, że odbył już spotkanie z liderami biznesu inwestującymi w Polsce, z którymi rozmawiał na temat perspektyw rozwoju Polski. Wziął też udział w panelu poświęcony Europie Środkowo-Wschodniej, na którym - jak mówił prezydent - byli też obecni prezydenci Łotwy, Litwy i Serbii, premier Chorwacji a także szef Parlamentu Europejskiego. Zaznaczył, ze dyskusja dotyczyła między innymi Inicjatywy Trójmorza.

"Ten dzień dziś jest dniem sensu stricto ekonomicznym. Oczywiście my patrzymy na ekonomię z punktu widzenia polityki, ale generalnie mówiliśmy o perspektywach rozwoju" - powiedział Duda. Wyraził satysfakcję, że "Polska była wielokrotnie wymieniana jako kraj, który jest liderem w naszej części Europy, który bardzo dynamicznie się rozwija i w tym zakresie stanowi także przykład dla innych". "To było dzisiaj podkreślane" - powiedział prezydent.

Jak dodał, mówiono też bardzo wiele o spowolnieniu gospodarczym w Niemczech. "Wiele było o to pytań, jaki jest wpływ tego zjawiska na nasze gospodarki" - dodał Andrzej Duda.

Duda wskazywał, że Polska rozwija się dynamicznie także jeśli chodzi o duże inwestycje. Wymienił m.in. rozwój sieci drogowej, kolejowej, czy planowaną budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jak mówił, zarówno nasi sąsiedzi, Europa Środkowa, ale też państwa Europy Zachodniej "dostrzegają jak dużą mamy ambicję". "To nie jest tylko ambicja sprowadzająca się do słów, tylko od słów przechodzi się u nas konkretnie do czynów" - stwierdził prezydent.

Prezydent nawiązał też do otwarcia Domu Polskiego w Davos, które oficjalnie będzie miało miejsce we wtorek popołudniu. W Domu Polskim zorganizowanym prze PZU i Bank Pekao będą się odbywać prezentacje, konferencje oraz debaty dotyczące globalnej i polskiej gospodarki z udziałem szerokiego grona ekspertów, jak również przedstawicieli polityki oraz biznesu.

Prezydent podkreślił, że cieszy go ta inicjatywa, która w Davos ma miejsce już po raz drugi. "Jest to miejsce, gdzie polski biznes, który jest tutaj, może się spotkać; to jest miejsce, gdzie można porozmawiać o inwestowaniu w Polsce, jest to także miejsce, gdzie właśnie zagraniczny inwestor może się spotkać z przedstawicielem Rzeczypospolitej, spotkać z przedstawicielami polskiego biznesu" - powiedział.

"Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj w taki wyraźnie widoczny sposób obecni, bo to także pokazuje naszą aktywność, ale przede wszystkim, co dla mnie bardzo ważne, pokazuje naszą ambicję, że chcemy się liczyć, chcemy być widoczni, zapraszamy do siebie, jesteśmy otwarci, zachęcamy" - dodał prezydent.

Duda powiedział, że jeśli do tego doda się "ten efekt mówienia tutaj o Polsce, przedstawiania polskiej sytuacji gospodarczej" i to, co inwestorzy i politycy oraz uczestniczy różnych paneli WEF już o Polsce wiedzą i jaką mają opinię, to on może tylko zachęcać do takiego działania. Jak ocenił, jego efekt "jest co najmniej zadowalający".

We wtorek wieczorem Duda weźmie udział w obiedzie wydawanym przez założyciela i prezesa WEF Klausa Schwaba dla uczestników Forum.