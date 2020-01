Sprawa dotyczy wydarzeń z lipca zeszłego roku, gdy Salvini, wówczas jako minister spraw wewnętrznych, zabronił sprowadzenia na ląd 131 uratowanych na morzu migrantów ze statku włoskiej Straży Przybrzeżnej "Gregoretti", stojącego w porcie na Sycylii. Lider Ligi zgodził się na ich zejście z pokładu po sześciu dniach, gdy pięć krajów UE i włoski episkopat zadeklarowało gotowość przyjęcia migrantów.

Prokuratura w Katanii wszczęła śledztwo w sprawie nielegalnego przetrzymywania ludzi. Aby były minister, zasiadający w parlamencie, mógł zostać postawiony przed sądem, zgodę musiała najpierw wyrazić senacka komisja ds. immunitetu. Głosowanie to zbojkotowały ugrupowania obecnej koalicji rządowej: Ruchu Pięciu Gwiazd, Partii Demokratycznej i niewielkiej formacji Italia Viva.

Definitywne głosowanie w sprawie zgody na osądzenie Salviniego ma odbyć się w lutym w Senacie. Politykowi grozi 15 lat więzienia.

W dokumencie złożonym w komisji 3 stycznia Salvini wyjaśnił, że decyzja, że migranci nie mogli przez kilka dni opuścić statku, została podjęta kolegialnie, a zatem odpowiedzialność za nią ponosi cały ówczesny rząd.

Salvini, który przewodniczy prawicowej partii Liga, zadeklarował, że chce stanąć przed sądem i gotów jest iść do więzienia za to, że - jak ocenił - bronił włoskich granic. Na jego apel politycy jego ugrupowania zasiadający w senackiej komisji opowiedzieli się za osądzeniem go.

Stanowisko Salviniego interpretuje się jako polityczny krok przed zbliżającymi się wyborami regionalnymi w Emilii-Romanii i Kalabrii. Według komentatorów liczy on na to, że dzięki tej sprawie wzrośnie w wyborach poparcie dla kandydatów Ligi.

Ugrupowanie to prowadzi we wszystkich sondażach w kraju, mając około 30-procentowe poparcie.

Działacze Ligi wystąpili z propozycją głodówki na znak solidarności z Salvinim.