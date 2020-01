W uroczystości pożegnania ofiar tragedii wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych: prezydent Wołodymyr Zełenski, przewodniczący parlamentu Dmytro Razumkow, premier Ołeksij Honczaruk oraz członkowie jego rządu.

Trumny przywieziono na Ukrainę samolotem Ił-76 ukraińskich sił powietrznych. Podczas ceremonii żołnierze trzymali flagi innych państw, których obywatele zginęli w katastrofie: Iranu, Kanady, Szwecji, Afganistanu i Wielkiej Brytanii.

Po wylądowaniu samolotu wojskowego w Boryspolu ciała ofiar przewieziono do terminala B miejscowego lotniska, gdzie zaplanowano prywatną uroczystość pożegnalną dla rodzin. Wezmą w niej też udział pracownicy linii Ukrainian International Airlines, do których należała zestrzelona maszyna. Później terminal zostanie otwarty dla wszystkich, którzy zechcą pożegnać ofiary katastrofy. Ceremonia potrwa do wieczora w niedzielę.

Boeing 737-800 linii UIA, odbywający rejs z Teheranu do Kijowa, został zestrzelony przez irańską obronę przeciwlotniczą 8 stycznia w stolicy Iranu Teheranie. W katastrofie zginęło 176 osób, w tym 82 Irańczyków, 57 Kanadyjczyków, 11 Ukraińców (dwoje pasażerów i dziewięcioro członków załogi), a także obywatele Szwecji, Afganistanu i Wielkiej Brytanii.

Władze Iranu przyznały 11 stycznia, że jego siły zbrojne nieumyślnie zestrzeliły ukraiński samolot w rezultacie błędu ludzkiego. Wcześniej Teheran zaprzeczał, jakoby ponosił odpowiedzialność za tragedię.