„Na tych filarach będziemy opierać nowy program Platformy, a z nową energią ta nowa Platforma jest w stanie wygrywać wybory” – mówił Budka, któremu w sobotę poparcia w wyborach szefa Platformy udzieliła grupa członków partii z Częstochowy – wśród nich miejscowi samorządowcy oaz posłanki Izabela Leszczyna i Halina Rozpondek.

Budka jest jednym z sześciorga kandydatów w wyborach przewodniczącego PO. O funkcję szefa tej partii ubiegają się także: Bartosz Arłukowicz, Joanna Mucha, Tomasz Siemoniak, Bartłomiej Sienkiewicz i Bogdan Zdrojewski.

Podczas sobotniej konferencji prasowej w Częstochowie Budka podkreślił, że Platforma „jest i będzie partią środka, partią ludzi ciężko pracujących”.

„Mam wrażenie, że w pewnym momencie w Polsce zapomniano o tych, którzy ciężko pracują na to, abyśmy wspólnie mogli przeprowadzać dobre programy społeczne. Zapomina się o przedsiębiorcach, o ciężko pracujących zarówno w sferze publicznej jak i prywatnej, o ludziach pracujących w samorządzie. To powinni być ludzie, których pracę my docenimy – system podatkowy i państwo powinno być budowane w ten sposób, że wspiera ludzi ciężko pracujących” – mówił poseł, wskazując na pierwszy filar programu PO po zmianie lidera partii.

Drugi filar programu – jak mówił – dotyczy finansowania samorządu. „Nie może być tak, że zabiera się samorządom możliwość faktycznego działania i próbuje się obciążyć nowymi zadaniami, nie dając odpowiednych środków. Dziury, które pojawiają się w budżetach – ponad 140 mln zł w budżecie Częstochowy, 160 mln zł w budżecie Łodzi, ponad 200 mln zł w budżecie Warszawy – to są symbole tego, jak nieumiejętnie obecna władza zarządza finansami publicznymi” – przekonywał kandydat na szefa PO, zapewniając, iż Platforma „jak niepodległości” będzie bronić decentralizacji i samorządności.

Trzeci bardzo ważny filar programu Platformy to – jak podkreślił pos. Budka - europejskość. „W czasach, kiedy bezpieczeństwo międzynarodowe jest w kryzysie (…), tylko i wyłącznie dobre partnerstwo w ramach UE daje gwarancję bezpieczeństwa Polsce” - mówił.

„Rząd wywiesił białą flagę w naszych relacjach z UE, depcze filary, na których Unia została zbudowana. To właśnie Europejska Partia Ludowa i PO, jako jej część, przejmuje na siebie te ważne obowiązki dbania o interesy Polek i Polaków w UE” – dodał poseł, oceniając, iż polityka oponentów Platformy „wpycha nas w złe rozwiązania tzw. demokracji wschodnich”.

Odnosząc się do działań marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, który m.in. zamierza rozmawiać o sytuacji polskiego sądownictwa z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Budka ocenił, że marszałek „robi to, do czego zobowiązany jest polski rząd, a gdzie wywiesił białą flagę”.

„Marszałek mówi prawdę o tym, co próbuje się zrobić z wymiarem sprawiedliwości; nie było i nie ma żadnej reformy wymiaru sprawiedliwości i trzecia osoba w państwie – demokratycznie wybrany marszałek Senatu - ma nie tylko prawo, ale i obowiązek uczestniczyć w konsultacjach dotyczących tych bardzo złych rozwiązań” – dodał Budka, według którego ataki na Grodzkiego „są związane z tym, że ta władza absolutnie nie znosi jakiejkolwiek niezależności, a najbardziej boi się prawdy”. „Będę zawsze po stronie ludzi uczciwych i przeciwstawiał się kłamstwu” – zapewnił poseł, komentując zarzuty wobec marszałka Senatu.

Budka podkreślał, że PO – niezależnie od tego, kto będzie jej nowym szefem – musi tworzyć zgraną drużynę, bo polityka jest grą zespołową. Ocenił, że mądry lider powinien otaczać się profesjonalistami, ludźmi mądrzejszymi od siebie. „Tylko wspólnym działaniem możemy wygrywać” – powiedział szef klubu parlamentarnego KO, dziękując częstochowskim samorządowcom i parlamentarzystkom za poparcie w wyborach szefa Platformy.

„Chcę budować partię profesjonalną i skuteczną; dobrą drużynę, która wspólnie z Małgorzatą Kidawą-Błońską wygra wybory prezydenckie, a później wspólnie wygramy wybory parlamentarne i samorządowe” – mówił Borys Budka. Wybory szefa PO odbędą się 25 stycznia, ewentualna druga tura - 8 lutego.