Rzecznik KE Christian Wigand poinformował w piątek, że Komisja Europejska zwróciła się w liście do: prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu o wstrzymanie prac nad projektem ustawy dotyczącym sądów do czasu przeprowadzenia konsultacji. W liście wiceszefowa KE Viera Jourova zachęciła mocno polskie władze do skonsultowania z Komisją Wenecką Rady Europy tego projektu i zachęciła wszystkie organy państwa do wstrzymania procedowania nad projektem do czasu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych konsultacji.

Kaleta proszony przez dziennikarzy w Sejmie o skomentowanie tej informacji zastrzegł, że nie zna tego pisma. "Natomiast co istotne, organizacja wymiaru sprawiedliwości, co podkreślił również Trybunał Sprawiedliwości wyrokiem z 19 listopada - jest kompetencją wewnętrzną państwa członkowskiego, a ta ustawa reguluje tylko i wyłącznie organizację wewnętrzną polskiego sądownictwa" - wskazał Kaleta.

Wiceminister przypomniał też, że rozwiązania w projekcie "w kluczowych aspektach" zostały skopiowane z przepisów francuskich.

W piątek po godz. 5 nad ranem po całonocnych obradach, sejmowa komisja sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała projekt PiS nowelizujący ustawy sądowe. Przyjęła do niego 22 poprawki zgłoszone przez posłów PiS. Odrzucono ponad 80 poprawek opozycji, które mają być jednak przedstawione w drugim czytaniu w Sejmie jako wnioski mniejszości.

Po godz. 12.30 Sejm rozpoczął drugie czytanie projektu PiS ws. sądów.