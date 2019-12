"Dziennik Gazeta Prawna" podał w poniedziałek, że PiS przygotowuje projekt przepisów, które zakładają sankcje dla sędziów podważających działania i orzeczenia sędziów wskazanych przez nową KRS. Według gazety, projekt ustawy może zostać zgłoszony, jako poselski już w najbliższych dniach.

Zdaniem posłanki KO Kamili Gasiuk-Pihowicz taka regulacja to próba zwiększenia wpływu PiS na sądy. "Jeśli taki projekt się pojawi, będzie to kolejny test dla prezydenta Andrzeja Dudy, który jak dotąd zachowuje się jak lokaj Jarosława Kaczyńskiego i wykonuje wszystkie jego polecenia. Jeśli Andrzej Duda chciałby powrócić do roli strażnika konstytucji, powinien doprowadzić do tego, że taka ustawa w ogóle nie pojawi się w Sejmie" - mówiła.

Michał Szczerba (KO) ocenił, że jeśli projekt trafi jednak do Sejmu i zostanie uchwalony, Senat powinien zasięgnąć w jego sprawie opinii Komisji Weneckiej.

Komisja Wenecka (Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo) jest organem doradczym Rady Europy. Składa się z ekspertów w zakresie zagadnień konstytucyjnych. Opiniuje projekty oraz ustawy przyjmowane w państwach Rady Europy, w szczególności w państwach, które przechodzą transformację ustrojową.