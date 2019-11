Prezydent: Program PiS, który był realizowany przez ostatnie cztery lata, będzie nadal realizowany

Program PiS, który był realizowany przez ostatnie cztery lata, będzie nadal realizowany; patrzę na to z nadzieją, nie ukrywam, że to był dobry program - powiedział prezydent Andrzej Duda, przyjmując we wtorek dymisję rządu premiera Mateusza Morawieckiego.