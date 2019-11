Za kandydaturą Witek opowiedziało się 314 posłów, 11 było jej przeciwnych, a 134 wstrzymało się od głosu.

W październikowych wyborach parlamentarnych Witek startowała z drugiego miejsca listy PiS w okręgu legnickim uzyskując 46171 głosów.

O tym, że Witek będzie kandydatką Prawa i Sprawiedliwości na stanowisku marszałka Sejmu, zdecydowano podczas wyjazdowego spotkania klubu parlamentarnego partii, które odbyło się pod koniec października.

IX kadencja Sejmu będzie kolejną podczas której marszałkiem izby niższej jest Witek. Po raz pierwszy objęła tę funkcję na początku sierpnia br. zastępując Marka Kuchcińskiego (PiS), który - w związku z informacjami o jego lotach rządowymi samolotami - podał się do dymisji.

Nowa marszałek podkreślała wówczas, że zrobi wszystko, by wyciszyć emocje towarzyszące obradom w Sejmie. "Na pewno zrobię wszystko - bo tak traktuję tę funkcję - żeby te emocje wyciszyć". Dodała, że należy do osób, "które szukają porozumienia, a nie sporów". "Jeżeli już się spieram z kimkolwiek, to na argumenty, a jeżeli już coś krytykuję, to zachowania, ale nigdy osoby" - zaznaczyła.

Kandydatura Witek była dość zaskakująca, bowiem na początku czerwca br. została powołana przez prezydenta Andrzeja Dudę na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego na szefa MSWiA. Zastąpiła wówczas na tym stanowisku Joachima Brudzińskiego, który w wiosennych wyborach uzyskał mandat do Parlamentu Europejskiego.

Od 2005 r. Witek zasiada w Sejmie z ramienia PiS. Do powołania na szefa MSWiA pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. W przeszłości sprawowała funkcję przewodniczącej Komisji Etyki Poselskiej. W listopadzie 2015 r. została ministrem bez teki w rządzie Beaty Szydło. Pełniła funkcje szefa gabinetu politycznego premiera (2015-2017) i rzecznika prasowego rządu (2015-16).

Gdy w grudniu 2017 r. powołany został gabinet Mateusza Morawieckiego, jak wszyscy członkowie rządu Beaty Szydło początkowo znalazła się w jego składzie, ale po kilkunastu dniach została odwołana ze stanowiska, jako pierwsza minister z rządu Szydło.

Elżbieta Witek skończyła studia historyczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Potem pracowała jako nauczycielka, była dyrektorem szkoły podstawowej i zespołu szkół ogólnokształcących w Jaworze w woj. dolnośląskim (do 2006 r.). Od 1980 r. działała w "Solidarności", a po delegalizacji związku - w podziemiu, za co w stanie wojennym została aresztowana na trzy miesiące i zwolniona z pracy - wynika z informacji na stronie internetowej posłanki.

Po 1989 r. znów działała w "Solidarności". Skończyła studia podyplomowe z zakresu wiedzy o UE. Przez dwie kadencje pełniła funkcję przewodniczącej i wiceprzewodniczącej oraz obrońcy z wyboru w Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli przy wojewodzie dolnośląskim. Cztery lata była ławnikiem w Sądzie Pracy.

Jest rodowita jaworzanką, mężatką, ma dwie, dorosłe już córki: Martę i Gabrielę.