Zgodnie z przyjętą na początku września ustawą, w przypadku gdyby do 19 października włącznie parlament nie poparł porozumienia z UE o warunkach brexitu lub nie zgodził się na brexit bez umowy, Johnson został zobligowany do złożenia wniosku o przesunięcie terminu wyjścia z UE do 31 stycznia 2020 r.

Tusk potwierdza: wniosek brytyjskiego rządu o przełożenie terminu brexitu dotarł do UE.

Po konsultacjach z szefami rządów krajów UE zapadnie decyzja, czy wniosek brytyjskiego rządu zostanie odrzucony, czy też zaakceptowany.