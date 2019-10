Brytyjska Izba Gmin będzie głosować w sobotę nad zgodą na umowę o warunkach brexitu, którą w czwartek uzgodnił rząd Borisa Johnsona. Biorąc pod uwagę, że stoi on na czele rządu mniejszościowego i dotychczas nie wygrał żadnego głosowania, wynik jest trudny do przewidzenia. Posiedzenie zacznie się od wystąpienia szefa rządu, po czym nastąpi debata. Samo głosowanie spodziewane jest ok. 15.30 polskiego czasu. Jeśli posłowie nie zaakceptują porozumienia, ani nie zgodzą się na wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez umowy, premier Johnson będzie zobligowany do zwrócenia się do Brukseli z wnioskiem o kolejne przesunięcie brexitu - do 31 stycznia 2020 roku.