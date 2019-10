Pekin zastosował w tym roku szereg środków mających na celu stymulację zwalniającej gospodarki. Ogłoszono między innymi duże cięcia podatkowe dla firm i kilkakrotnie obniżano stopy rezerw obowiązkowych dla banków komercyjnych, by zwiększyć dostępność kredytów.źródło: ShutterStock

Tempo wzrostu gospodarczego w Chinach spadło w trzecim kwartale do 6,0 proc. PKB, co jest najniższą wartością odnotowaną od ponad 27 lat. Komentatorzy wiążą to ze słabnącym popytem w kraju i za granicą oraz przedłużającym się konfliktem handlowym z USA.