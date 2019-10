Zielone światło dla Wojciechowskiego

Janusz Wojciechowski dostał zielone światło od koordynatorów komisji rolnictwa Parlamentu Europejskiego na stanowisko komisarza UE ds. rolnictwa. Otwiera mu to drogę do objęcia teki w Komisji Ursuli von der Leyen.

Mateusz Morawiecki ocenił, że wybór Wojciechowskiego na unijnego komisarza sprawi, że polska wieś zyska sojusznika, a on sam stanie się kluczowym partnerem do rozmów z państwami Unii Europejskiej dotyczącej polityki rolnej.

Premier dodał, że stanowisko komisarza ds. rolnictwa jest niezwykle ważne, ponieważ ścierają się tutaj różne interesy państw. "To jest budżet ponad 300 mld euro. To obszar zmian, gdzie bardzo wiele państw ma swoje własne interesy i nasz komisarz będzie kluczową osobą, partnerem do rozmów"

Janusz Wojciechowski / PAP / OLIVIER HOSLET

Nobel dla Tokarczuk i kontrowersje wokół Petera Handkego

Olga Tokarczuk została laureatką literackiego Nobla za rok 2018. To pierwszy literacki Nobel dla Polaka od 23 lat, gdy w 1996 r. otrzymała go Wisława Szymborska.

W brytyjskich mediach jednak literacki Nobel dla Olgi Tokarczuk przyćmiony został przez kontrowersje wokół poglądów drugiego z laureatów nagrody - Austriaka Petera Handkego, który oskarżany jest o gloryfikowanie serbskich zbrodni wojennych w latach 90. XX wieku.

"The Times" i "Daily Telegraph" omawiając wydarzenia literackiego Nobla niemal w całości skupiły się na osobie Petera Handkego i jego poparciu dla reżimu Slobodana Miloševića, jugosłowiańskiego i serbskiego przywódcy politycznego, który został oskarżony o ludobójstwo i konflikty wojenne w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji i Kosowie.

W 1996 roku Peter Handke napisał książkę „Podróż zimowa nad Dunaj, Sawę, Morawę i Drinę albo sprawiedliwość dla Serbii”, w której bronił Serbów i przestawił ich jako ofiar wojny domowej. W 2006 roku na pogrzebie Miloševića Handke wygłosił przemówienie.

PEN America wydało oświadczenie, w którym zaznaczono, że jest zaskoczone wyborem pisarza. „Podważał on prawdę historyczną i zaoferował pomoc sprawcom ludobójstwa, takim jak Slobodan Milošević”. Z kolei serbskie media poinformowały, że literacki Nobel dostał „wielki przyjaciel Serbów”, który od 2012 roku jest członkiem serbskiej Akademii Nauk.

Peter Handke / PAP / BARBARA GINDL

Turecka inwazja w Syrii

Turcja rozpoczęła operację militarną w północno-wschodniej Syrii. Wymierzona ona jest w kurdyjskie milicje o nazwie Ludowe Jednostki Samoobrony.

Prezydent Recep Erdogan nazwał ofensywę kryptonimem „Operacja Źródło Pokoju”. Zdaniem prezydenta ma ona wyeliminować „korytarz terrorystyczny” wzdłuż południowej granicy Turcji i przywrócić pokój w regionie.

Unia Europejska obawia się, że turecka operacja może otworzyć nowy rozdział w syryjskim konflikcie i pogorszyć sytuację w regionie. Po wypowiedziach unijnych przywódców Erdogan ostrzegł, że jeżeli UE będzie określać tureckie działania w Syrii „inwazją”, Turcja otworzy granicę i wyśle do Europy 3,6 mln syryjskich uchodźców.

Ofensywa ruszyła po ogłoszeniu przez prezydenta USA decyzji o wycofaniu żołnierzy amerykańskich z północnej Syrii. Kurdowie decyzję Trumpa określili jako "cios w plecy".

Ankara zamierza utworzyć wzdłuż swojej granicy z Syrią tzw. strefę bezpieczeństwa, która będzie wolną od oddziałów kurdyjskich. Ma ona również być wykorzystana do osiedlenia syryjskich uchodźców przebywających obecnie w Turcji.