W wyborach do Sejmu wybiera się kandydatów w wielomandatowych okręgach, a mandaty rozdzielane są proporcjonalnie do uzyskanych przez partie głosów. Natomiast w wyborach do Senatu zastosowanie mają jednomandatowe okręgi wyborcze – mandat otrzymuje kandydat, który uzyskał największe poparcie.źródło: ShutterStock