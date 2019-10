Informację o negocjacjach przekazał w piątek dystrybutor filmu Kino Świat. W komunikacie przesłanym PAP przypomniano, że w miniony weekend obraz Komasy otrzymał nagrodę Silver Star dla najlepszego filmu 3. edycji El Gouna Film Festival w Egipcie, a grający w nim rolę główną Bartosz Bielenia zdobył nagrodę aktorką.

"Nie trzeba było długo czekać, by produkcją zainteresowało się także Hollywood, okazuje się bowiem, że niedawno rozpoczęły się rozmowy w sprawie zakupu praw do amerykańskiego remake’u +Bożego Ciała+. Negocjacje jeszcze trwają, ale wiadomo już, że planowane jest przełożenie filmu Jana Komasy i scenariusza Mateusza Pacewicza na 8-odcinkowy serial, prawdopodobnie dla jednej z platform streamingowych w USA" - poinformował dystrybutor.

Według producenta filmu Leszka Bodzaka, rozmowy dotyczące amerykańskiego remake'u podjął "poważny producent, mający w swoim dorobku m.in. jeden z najważniejszych i najpopularniejszych seriali ostatnich lat". "Dostrzegł on w +Bożym Ciele+ potencjał na serial, który może mieć nawet trzy sezony. Czas pokaże, co z tego wyniknie, ale cieszę się, że te rozmowy potwierdzają uniwersalny charakter naszego filmu i to, że opowiedziana w nim historia porusza widzów na całym świecie" - powiedział Bodzak.

"Boże Ciało" to opowieść o dwudziestoletnim chłopaku(Bartosz Bielenia), który podczas pobytu w zakładzie poprawczym zaczyna snuć marzenia o byciu księdzem. Warunkowo zwolniony chłopak zostaje skierowany do pracy w zakładzie stolarskim w małym miasteczku na południu Polski. Nowy rozdział życia postanawia rozpocząć od wizyty w miejscowym kościele, podczas której omyłkowo zostaje wzięty za księdza i zaprowadzony na plebanię. Daniel, konsekwentnie udając księdza, zaprzyjaźnia się z proboszczem (Zdzisław Wardejn). Duchowny prosi go, by pod jego nieobecność sprawował posługę kapłańską w parafii.

W obsadzie znaleźli się także m.in. Tomasz Ziętek, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Łukasz Simlat i Leszek Lichota. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński Jr. Muzykę do filmu skomponował duet Evgueni i Sacha Galperine, którzy odpowiadali za muzykę do takich filmów, jak m.in. "Przeszłość" Asghara Farhadiego i "Dzięki Bogu" Francois Ozona.

Światowa premiera filmu odbyła się pod koniec sierpnia na festiwalu w Wenecji w sekcji Giornate degli Autori. Obraz uhonorowano nagrodami Europa Cinemas Label i Inclusive Award Edipo. Północnoamerykańska premiera odbyła się kilka dni później na festiwalu w Toronto. We wrześniu podczas 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni twórcy "Bożego Ciała" zdobyli dziesięć nagród, m.in. za najlepszą reżyserię i scenariusz.

Obraz Komasy jest polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Od 11 października będzie go można oglądać w kinach. (PAP)

autorka: Daria Porycka