W środę w "Sygnałach Dnia" w radiowej Jedynce prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że "+plan Rabieja+ ma być realizowany, dzieci mają być przedmiotami, które są potrzebne komuś do zabawy". "My będziemy bronić się przed realizacją tego planu" - dodał.

Lider PiS odnosił się do słów wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej (PO), która była pytana w TVN24 o adopcje dzieci przez pary homoseksualne. "To jest jeszcze długa rozmowa przed nami i to nie jest jeszcze ten czas" - zaznaczyła. W ocenie prowadzącej rozmowę w PR1, miało to nawiązywać do wypowiedzi wiceprezydenta stolicy Pawła Rabieja sprzed kilku miesięcy o wprowadzenia związków partnerskich, a w dalszej przyszłości także o możliwości adopcji dzieci przez pary homoseksualne.

"To bardzo zła wypowiedź i sugerująca nieprawdę" - powiedział Neumann w radiu RMF mówiąc o słowach Kaczyńskiego.

Jak dodał "mamy związki partnerskie wpisane w program, mówimy wyraźnie co przez to rozumiemy, mówimy o tym, że ludzie, którzy mieszkają ze sobą, to są w większości pary heteroseksualne, chcą mieć dostęp do informacji w szpitalu swojego partnera". "Jest kilka milionów ludzi, którzy mieszkają z sobą i nie chcą wziąć ślubu, z różnych powodów" - zaznaczył.

"Mówimy o tym, żeby informacje o chorobie partnera w szpitalu uzyskać, żeby móc się wspólnie rozliczać podatkowo, żeby móc dziedziczyć po kimś. To są rzeczy wspólne. Nie ma zgody w programie Koalicji Obywatelskiej, i to mówimy wyraźnie i prosto, na adopcje dzieci przez pary homoseksualne" - podkreślił Neumann. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński