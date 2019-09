Kosowo: Sześć osób skazano za planowanie zamachów m.in. na siły NATO

Na kary od roku do 10 lat więzienia skazał sąd w Kosowie sześcioro sympatyków dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie (IS) za przygotowywanie zamachów terrorystycznych w tym kraju, m.in. na stacjonujące tam siły NATO, a także we Francji i Belgii.