Wcześniej listy PiS zostały zarejestrowane w okręgach nr 12 obejmującym zachodnią część województwa, czyli powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski i wadowicki; okręgu nr 14 obejmującym Nowy Sącz i powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski i tatrzański oraz w okręgu nr 15 obejmującym Tarnów i powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski, wielicki.

Jak poinformował podczas sobotniego briefingu Jan Duda, ojciec prezydenta Andrzeja Dudy i kandydat PiS do Senatu w okręgu nr 33 w Krakowie, w stolicy Małopolski pod listą tej partii zebrano ponad 30 tysięcy podpisów.

„To jest wystarczający zapas, nawet gdyby były jakieś pomyłki (…). Teraz startujemy do drugiego etapu, tym razem jesteśmy w pełni oficjalnie zarejestrowanymi kandydatami, będziemy chcieli przede wszystkim spotykać się z mieszkańcami, będziemy chcieli rozmawiać na temat problemów, jakie są, co możemy zrobić dla państwa, co możemy zrobić dla Krakowa” - mówił Duda.

Zapowiedział, że w trakcie kampanii wyborczej kandydaci będą zwracać uwagę przede wszystkim na sprawy i problemy lokalne, z jakimi borykają się mieszkańcy. „Te lokalne problemy będziemy chcieli rozpoznać i do przodu” - dodał kandydat PiS.

Krzysztof Mazur, politolog, b. prezes Klubu Jagiellońskiego, który startuje do Senatu z poparciem PiS w okręgu nr 32 w Krakowie ocenił, że zbieranie podpisów pod listami było „wielką pracą”.

„Byliśmy od rana do wieczora na ulicach, targach, przystankach autobusowych, tam gdzie są ludzie” - zaznaczył i zapowiedział, że będzie chciał zaproponować nowe rozwiązanie dotyczące usprawnienia w przyszłości zbierania podpisów pod listami wyborczymi – oprócz tradycyjnego także poprzez internet.

„Moim zdaniem to też usprawni i bardziej jeszcze zaangażuje obywateli” - ocenił Mazur.

W okręgu nr 13 do Sejmu PiS przedstawił 28 kandydatów. Listę otwiera posłanka Małgorzata Wassermann. Kolejne miejsca przypadły: szefowi klubu PiS, wicemarszałkowi Sejmu Ryszardowi Terleckiemu i ministrowi infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi. Dalej są m.in. posłowie Barbara Bubula i Jacek Osuch oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Ostatnie miejsce na liście zajmuje wicepremier, szef Porozumienia Jarosław Gowin.